بهاء الحريري: لعدم التغاضي عن قرار المحكمة الدولية ومطالبة حزب الله بتسليم المتهمين الى العدالة

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اعلن بهاء الحريري في بيان، ان "قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما وهما العنصران التابعان لميليشيا "حزب الله"، يؤكد مرة جديدة ان المتهم الاول في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو هذا الحزب وقيادته وعناصره، وعليه نطالب الدولة اللبنانية بملاحقة المجرمين وتحميل "حزب الله" مسؤولية التستر على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية".

وقال: "وإذ نؤكد اننا لن نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبين، وندعو السلطة في لبنان الى عدم التغاضي عن قرار المحكمة والعمل سريعا على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين الى العدالة".