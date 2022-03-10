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ادي معلوف للـtayyar.org:"مع سقوط الميغاسنتر بات حق الاقتراع luxe في لبنان

10
MARCH
2022
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 استغرب عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف لموقعنا سقوط الميغاسنتر في مجلس الوزراء، لافتاً الى أن في لبنان 600 ألف عائلة مسجّلة على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي هي تقول للنواب "ما معنا ناكل ونشرب"..."فكيف يُطلب من الناس دفع أموال طائلة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدّاً ليذهبوا ويقترعوا".

وأردف معلوف قائلا:"سقوط الميغاسنتر هو انتصار لمجموعة من الأحزاب والشخصيات التي تريد ضخّ أموال انتخابية لتأمين تنقلات الناس يوم الانتخاب".
وأضاف معلوف:"بات الاقتراع LUXE في لبنان في حين يجب أن يكون حقّاً مقدّساً، أضف الى ذلك، فإن الكثير من الأحزاب تريد أن تبقى مهيمنة على مراكز الاقتراع في مناطق محدّدة وهذا هو عكس تطلعات التيار الوطني الحر تماماً". وسأل معلوف:"كيف يقولون لنا أنهم عاجزون عن تنفيذ ستة أو سبعة مراكز اقتراع جديدة في بيروت وقد تمّ تنفيذ في وقت سابق 200 نقطة للمنتشرين في العالم".
وختم بالقول:"في أي أمر اصلاحي نطرحه، يتحجّجون بالقانون لعدم تنفيذه، يا جماعة القانون بات يستعمل من قبل المنظومة التي حكمتنا على مرّ سنوات بطريقة سلبية، وسقوط الميغاسنتر هو الدليل...سنجتمع كتيار وطني حر غداً وسنبني على الشيء مقتضاه".

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