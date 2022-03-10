هذا ما حصل بين الوزير هيكتور حجار والوزير عصام شرف الدين في مجلس الوزراء

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أكدت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أن الميغاسنتر سقط بفعل الكيد السياسي والأمر مخالفة لكل الامال المعقودة وأهمّها كثافة المشاركة الانتخابية لضمان حسن وصحة التمثيل السياسي لفئات الشعب اللبناني على ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني. وقالت المصادر:"الكيد السياسي أطاح بأهم مطلب إصلاحي يؤمن صحة الانتخاب... وللبحث صلة".

وفي الاطار عينه أكدت مصادر وزارية لموقعنا أنه في موضوع الميغاسنتر حصل نقاش داخل الجلسة اليوم، "فاعتبرنا أنّ مناقشة قانونية الميغاسنتر في مجلس الوزراء أمر غير صحيح، لذلك اقترح الرئيس نجيب ميقاتي تسوية قائمة على أساس الزامية الميغاسنتر في انتخابات عام 2026 وهذا الأمر يكون إشارة ايجابية للمجتمع الدولي على أن الانتخابات المقبلة ستُجرى في موعدها، وهذا ما حصل".

الى ذلك لفتت مصادر وزارية الى أنه وقبل مناقشة البند المتعلّق بالنازحين السوريين طلب الوزير هيكتور حجار تحديد المرجعية الوزارية الأولى المعنية بهذا الأمر نظراً الى أن وزير المهجرين عصام شرف الدين "متحمّس" جدّاً لهذا الملف، فاقترح الرئيس ميقاتي أن تجتمع اللجنة الوزراية المعنية بهذا الموضوع الاثنين ويُطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء... انفعل شرف الدين وغادر الجلسة، وتبعه الوزير جورج كلاس ليحاول تهدئته لكن شرف الدين بقي مصرّاً على المغادرة".