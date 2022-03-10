وزارة الاقتصاد: حماية المستهلك تابعت جولاتها في جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع ومحاضر ضبط بحق مخالفين

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أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أن "مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الأسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة والأمن العام وشرطة البلديات في مناطق جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع، فجال المراقبون في بر الياس في البقاع حيث سطروا محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لعدم الاعلان عن الاسعار، ومحضر آخر بحق صاحب سوبرماركت ثان لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية. كما داهم المراقبون أحد أكبر مصانع الزيت للتأكد من عدم الاحتكار. وفي إقليم الخروب، سطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لعدم التزامه نسب الارباح ومحضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لاحتكاره مادتي الزيت والطحين".



وأكدت "استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الأسواق وإحالتها على القضاء المختص".