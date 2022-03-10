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شرح رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم سرعيني "خطورة القرار رقم 1/1 الصادر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والذي يحمل أصحاب الصهاريج أعباء مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وتطرق سرعيني خلال اجتماع موسع في نقابة أصحاب الصهاريج برئاسة سرعيني ومشاركة رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس واعضاء مجلس النقابة وحشد من اصحاب الصهاريج، الى "ضرورة معالجة هذا الامر لانه يشكل خطرا على قطاع نقل المحروقات".

وتحدث طليس عن "الاتصالات التي قام بها مع الوزارات والادارات المعنية والتي أسفرت عن جو ايجابي لهذا الملف، على ان تتم متابعة الاتصالات خلال الاسبوع المقبل للوصول الى حلول ايجابية عملية ونهائية لهذا الموضوع".