ارتفاع سعر ربطة الخبز... كم بلغ؟

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صدر عن وزير الإقتصاد أمين سلام البيان التالي: "إستناداً للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظراً لتوقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، مما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وتحسساً من نقابات الأفران في لبنان معهم، واستناداً إلى الظروف الاستثنائية وفقاً لما عرفه الاجتهاد الاداري، بناءً على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري".

ووفق البيان، قرر ما يأتي:

-السعر: ربطة الخبز حجم صغير على أن لا يقل وزنها عن (360 غرام) 6,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

- السعر: ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن (825 غرام) 10,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

- السعر: ربطة الخبز حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن (1,125 غرام) 13,000 ل.ل كحد أقصى في الفرن.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2022/3/11، ويبلغ من يلزم.

المادة الثالثة: يلغى كل نص لا يأتلف مع مضمون هذا القرار.