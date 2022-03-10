رئيس الجمهورية يترأس جلسة مجلس الوزراء أبرز بنودها "الميغاسنتر" وموضوع مبنى اهراءات مرفأ بيروت وتفعيل ملف عودة النازحين السوريين

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الرئيس عون بحث مع وزير العدل الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم ومع وزير السياحة المشاريع التي بحثها خلال زيارته الأخيرة الى فلورنسا

رئيس الجمهورية للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" واجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي

الرئيس عون تابع مع النائب البستاني حاجات منطقة الشوف الانمائية ولاسيما موضوع الاسراع في انجاز مستشفى دير القمر الحكومي

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى جدول اعمالها 18 بنداً ابرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى ( الميغاسنتر) في الانتخابات النيابية للعام 2022، إضافة الى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرّض للسقوط، فضلا عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم.

وزير العدل

وكان الرئيس عون عقد سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية، فاستقبل وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه شؤونا تتعلق بوزارة العدل، إضافة الى المداولات في اللجان الوزارية ولاسيما منها اللجنة التي بحثت في موضوع "الميغاسنتر". وتطرق البحث أيضا الى الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم في الأوضاع المعيشية والاقتصادية الضاغطة.

وزير السياحة

واستقبل الرئيس عون وزير السياحة المهندس وليد نصار وقنصل لبنان في توسكانا (إيطاليا) شربل شبير وشقيقه بول، حيث تم في اللقاء عرض المشاريع التي بحثها الوزير نصار خلال زيارته الأخيرة الى فلورنسا واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الايطاليين للبحث في التعاون السياحي بين البلدين، إضافة الى النشاطات التي يقوم بها القنصل شبير في المجالات الثقافية والسياحية والروحية، ورعايته للجالية اللبنانية في توسكانا. وقد نوّه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها القنصل شبير لتعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، معتبرا ان مثل هذه الإنجازات تبقي العلاقة قائمة بين اللبنانيين في الخارج ووطنهم الام.

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا رونيكا وبحث معها في الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها الى مجلس الامن الدولي في 17 اذار الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701. وجدد الرئيس عون للسفيرة رونيكا التأكيد على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كما اكد التزامه العمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي. وأعربت السفيرة رونيكا عن ارتياحها للدعم الذي تلقاه من رئيس الجمهورية في عملها كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان.

النائب فريد البستاني

سياسيًا، استقبل الرئيس عون النائب الدكتور فريد البستاني واجرى معه جولة افق تركزت حول الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة، والاستحقاق الانتخابي. وتطرق البحث خصوصا الى الحاجات الإنمائية لمنطقة الشوف و لاسيما موضوع مستشفى دير القمر الحكومي الذي يتابع النائب البستاني الإسراع في إنجازه لاسيما في ضوء المنحة الكويتية البالغة قيمتها مليوني دولار أميركي. وأشار النائب البستاني الى انه خلال الاجتماع اجرى رئيس الجمهورية اتصالا برئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وطلب منه الإسراع في انجاز الاعمال في المستشفى الذي يشكل حاجة ضرورية لابناء منطقة الشوف ومكانا أساسيا لتحقيق الرعاية الصحية. وأشار النائب البستاني الى انه يواصل العمل لانجازه هذا المشروع الحيوي والضروري لابناء المنطقة، على امل تدشينه في اسرع وقت ممكن، منوها بالرعاية التي يوليها الرئيس عون للمشاريع الإنمائية على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.