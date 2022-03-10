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خطفوه وسلبوا منه مبلغاً من المال... ولن تصدّقوا ما فعلوه!

10
MARCH
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

بتاريخ 8-3-2022، ونتيجة عمليات رصدٍ وتعقّب، أوقفت دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة بر الياس البقاعية، كلّاً من:

- ع. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سوري)

- م. م. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

- م. س. (من مواليد عام ١٩٩١، فلسطيني)

لإقـدامهم، بالتاريخ ذاته، على خطف أحد الأشخاص من محلـّة المصنع، ويدعى:

- م. ع (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)

 

حيـث سـلبوه، بقـوّة السّلاح، مبلـغ مالي وقـــدره /300/ دولار أميركـي و /400,000/ ليـرة لبنانيـة، وهـاتفين خلـويَين، ثم أطلقـوا سـراحه عنـد "مـفـرق" بر اليـاس، بـعـدما أجبـروه علـى حـمـل كـيـس بداخلـه كميـة مـن الحبوب المخدّرة، وعملـوا علـى تصوير مقطـع فيـديـو يُظهِـر أنَّ الحبـوب المخدّرة عائـدة لـه، طـــالبين منـه إحضـار مبلغ /2500/ دولار أمیرکي خلال مهـلـة زمنية قصيرة.

 

وقـد ضُـبـط بـحـوزتهم /300/ دولار أميركـــي و/370,000/ ليـرة لبنانيـة صحيحة، إضافةً إلـى أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /780,000/ لـيـرة لبنانيـة، هـاتف خلـوي -سُـِلبَ مـن الضحية-، شفرة، ودفتر ورق لف سجائر حشيشة الكيف.

 

أودع الموقوفون القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.

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