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العاصفة وصلت.. ثلوج وموجة صقيع والذروة في هذا الموعد

10
MARCH
2022
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بالمنخفض الجوي Greta "اللؤلؤة" المصحوب برياح قطبية شديدة البرودة والمتمركز فوق اوكرانيا، والذي يقترب نحو تركيا مع أمطار غزيرة، رياح شديدة وثلوج على الجبال المتوسطة، على ان يشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر الخميس ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج ال700 متر شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات


من جهتها، أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على حسابها على "فيسبوك" ان الأمطار والثلوج تتساقط اليوم الخميس نهاراً فوق ال 1500-1600م بشكل خفيف، وتتحوّل تدريجيّاً مع تقدّم الساعات إلى غزيرة لتُلامِس:

- مساء الخميس 1300م (1200 شمالاً)

- صباح وقبل ظهر يوم الجمعة تدريجيّاً 900-1000م وسهل البقاع.

- مساء وليل يوم الجمعة وقبل ظهر يوم السبت 700-600م أقصى الشمال و700-800م في الوسط والجنوب.

تكون الرياح يوم الجمعة خاصةً خلال ساعات النهار الأشدّ، ممّا سيُسبب تشكّل نسّافات ثلجيّة وتدنّي في مدى الرؤية على الطرقات الجبليّة فوق 1400-1500م.

 

التراكُمات تبقى محدودة على الجبال ما دون ال 1200م (1000م شمالاً) وذلك بسبب الرياح الهوجاء والثلوج التي ستكون على شكل زخّات ما سيؤثّر سلباً على التراكُم.

 

درجات الحرارة مساء يوم الجمعة تتدنّى لِتُسجلّ 9 ساحِلاً، صفر على جبال الـ 1000م وفي البقاع.

 

تفاصيل طقس يوم الجمعة والسبت:


طقس عاصف ومُثلج: تبدأ الثلوج بالتساقط صباحاً على جبال ال 900-1000م وفي البقاع وتمتدّ تدريجيّاً لِمُرتفعات ال 700-800م (600م أقصى شمال لبنان)، وتستمرّ أقلّه حتى قبل ظهر يوم السبت.

 

الرياح ستكون عاتية وستتخطّى 70-80كم ساحِلاً، و100كم على القمم خاصةً خلال النهار.

 

سيؤثّر ذلك سلباً على تراكم الثلوج بشكل كبير، ولكن لن يمنعها من التساقط والتراكم بشكل مميّز.

 

السبت ليلاً والاحد والاثنين: موجة صقيع قوية مع اجواء قارسة البرودة ليلاً ويتشكل الجليد على ارتفاع ٦٠٠ متر.

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