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الأنباء الكويتية: توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح «الموساد»

10
MARCH
2022
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الأنباء الكويتية: تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من القبض على شبكة جديدة تتجسس لصالح الموساد الاسرائيلي في لبنان، إثر مداهمة منزلين في بلدة الغازية وتوقيف ثلاثة متهمين بالتعامل مع الاسرائيليين وهم الشقيقان «أحمد. ش» و«حسن. ش» وزوجة الأخير «م. ق» وهم من بلدة برعشيت الجنوبية.

وأسفرت التحقيقات مع هؤلاء الموقوفين، عن كشف المزيد من الأسماء، ما استدعى مداهمة منزلين آخرين في بلدتي قانا وبنت جبيل، وتمكنت شعبة المعلومات من توقيف شقيقين آخرين من بنت جبيل هما «ح. ع» و«ش. ع».

 

وأفادت معلومات أمنية بأن التحقيقات مع الموقوفين كشفت أنهم «يزودون الموساد بالمعلومات ويتواصلون معه من خلال رسائل مشفرة عبر الانترنت، وكانوا يتلقون الاموال منه عبر ما يعرف بـ«البريد الميت»، أي أن العميل يتلقى رسالة عبر الانترنت تفيد بأن ثمة قطعة أو علبة معينة وضعت له في منطقة تحددها الرسالة بدقة (معظمها في البراري) في مناطق نائية، فيتوجه نحوها ويجد إشارة معينة تدله عليها، وبعد العثور عليها والحصول على ما تحويه من أموال، أو أغراض شخصية، يقوم بإتلاف العلبة أو المظروف فورا».

 

وأكدت المعلومات أن «النيابة العامة العسكرية كلفت شعبة المعلومات بالتوسع بالتحقيق مع هؤلاء لمعرفة ما إذا كان ثمة أشخاص آخرون متورطون في أعمال هذه الشبكة».

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