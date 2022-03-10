عناوين الصحف ليوم الخميس 10 آذار 2022

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الأخبار: السنيورة للحريري: رغماً عن قرارك!

كلّ الأسعار سترتفع

ماذا فعلت الـ NGos في أوكرانيا؟



الديار: «شائعة مشبوهة» هزت الدولار والاسعار ارتفعت...والآتي أعظم

حزب الله رفض «التمنيات الاميركية» بضم حمية الى لجنة الترسيم

البناء: بوتين يقطف أول ثمار الحرب… وزيلينسكي يبقّ البحصة: نقبل الحياد ونريد ضمانات / روسيا رابح أول من العقوبات… تليها إيران وفنزويلا… وأوروبا أول الخاسرين / ترحيل الميغاسنتر إلى الدورة المقبلة… والترشيحات إلى 1000 خلال 5 أيام /



النهار: تخبط كامل بين أزمات المحروقات والأمن الغذائي



الجمهورية: السلطة تملأ الفراغ السياسي... بالإشتباك

صفقة كاملة متكاملة على الأبواب

اللواء: الخزانة الأميركية تطلب لوائح بتبييض الأموال قبل الانتخابات!

«الميغا» نجم الجلسة مع أعباء مالية في الموازنة.. واهتمام دبلوماسي بمصير الإستحقاق

نداء الوطن: هل التقى السنيورة مسؤولاً سعودياً في باريس؟

اهتمام فرنسا بلبنان "اهتزّ ولم يسقط": "لا مفرّ" من الانتخابات



l'orient le jour: Vers un allègement des restrictions