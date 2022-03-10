أسرار الصحف ليوم الخميس 10 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

نُقل عن الرئيس الروسي قوله تعليقاً على مسار الحرب في أوكرانيا «الأميركيون رأوا مصادر قوتنا في سورية وحاولوا تقليدها لخوض حرب رابحة ونحن رأينا نقاط ضعفهم ووضعنا ما يلزم من خطط لجعل حربهم خاسرة».



خفايا

قال سفير دولة كبرى في بيروت إن أكبر دليل لديه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليس المعلومات الغربية عن الإصرار على إجرائها ولا إعلان الأطراف المعنيّة الأساسيّة عدم قبول تأجيلها بل إن تقديم الرئيس نبيه بري طلب ترشيحه هو علامة كافية على أن الانتخابات ستتم.



نداء الوطن: خفايا

تبين ان هيئة الاشراف على الانتخابات لم تباشر اعمالها ولم تنشر مراسيم تعيين الاعضاء المعينين ولم يتم تأمين التجهيزات اللوجستية لممارسة مهامها، رغم انقضاء اسابيع على فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية.

تخوف بعض المعنيين من ان يكون الهدف من اقتراح القانون المقدم من كتلة لبنان القوي لاستبدال تعويضات الصرف لمستخدمي المؤسسات العامة بمعاشات تقاعدية، تصفية حقوق المستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً لخصخصتها.

أفادت مصادر مقربة من وزير التربية ان ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية قد جرى تضخيمه حيث ارتفع العدد في الملف من 730 استاذاً الى 1700 استاذ مما ينذر بافلاس صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية في حال اقرار الملف، حيث تبلغ كلفة التقديمات الاجتماعية لهذا العدد اكثر من 4 ملايين دولار سنوياً.

اللواء: أسرار

همس

تلقَّى فريق حاكم نصائح من دول صديقة بالابتعاد عن طروحات، لا تناسب وضع المسيحيين في هذه المرحلة!



غمز

يُقال في الأندية الضيّقة أن فريقاً واحداً يرغب بإجراء الانتخابات، لإعتبارات تهدف إلى كشف فريق آخر من بيئته!