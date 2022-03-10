living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 10 آذار 2022

10
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


كواليس

نُقل عن الرئيس الروسي قوله تعليقاً على مسار الحرب في أوكرانيا «الأميركيون رأوا مصادر قوتنا في سورية وحاولوا تقليدها لخوض حرب رابحة ونحن رأينا نقاط ضعفهم ووضعنا ما يلزم من خطط لجعل حربهم خاسرة».


خفايا

قال سفير دولة كبرى في بيروت إن أكبر دليل لديه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليس المعلومات الغربية عن الإصرار على إجرائها ولا إعلان الأطراف المعنيّة الأساسيّة عدم قبول تأجيلها بل إن تقديم الرئيس نبيه بري طلب ترشيحه هو علامة كافية على أن الانتخابات ستتم.

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبين ان هيئة الاشراف على الانتخابات لم تباشر اعمالها ولم تنشر مراسيم تعيين الاعضاء المعينين ولم يتم تأمين التجهيزات اللوجستية لممارسة مهامها، رغم انقضاء اسابيع على فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية.

 

تخوف بعض المعنيين من ان يكون الهدف من اقتراح القانون المقدم من كتلة لبنان القوي لاستبدال تعويضات الصرف لمستخدمي المؤسسات العامة بمعاشات تقاعدية، تصفية حقوق المستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً لخصخصتها.

 

أفادت مصادر مقربة من وزير التربية ان ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية قد جرى تضخيمه حيث ارتفع العدد في الملف من 730 استاذاً الى 1700 استاذ مما ينذر بافلاس صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية في حال اقرار الملف، حيث تبلغ كلفة التقديمات الاجتماعية لهذا العدد اكثر من 4 ملايين دولار سنوياً.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تلقَّى فريق حاكم نصائح من دول صديقة بالابتعاد عن طروحات، لا تناسب وضع المسيحيين في هذه المرحلة!


غمز
يُقال في الأندية الضيّقة أن فريقاً واحداً يرغب بإجراء الانتخابات، لإعتبارات تهدف إلى كشف فريق آخر من بيئته!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout