وزارة الاقتصاد: لا أزمة قمح أو مواد غذائية وعلى المطاحن مد السوق فورا بحاجتها

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جددت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، تأكيدها أن "في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية"، مشيرة إلى أن "الوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكب مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصور واضح لتأمين الاستمرارية على هذا المستوى، وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها".



وقالت: "سبق للوزير سلام، لهذا الغرض، أن باشر مشاورات واتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق".



وأهابت ب"المعنيين عدم الاسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين"، مطالبة "تحديدا أصحاب المطاحن بمعاودة مد السوق فورا بما يكفي من حاجتها".