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اتحاد نقابات المخابز والأفران: الخسائر ستؤدي الى التوقف القسري عن انتاج الرغيف!

9
MARCH
2022
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صدر عن اتحاد نقابات المخابز والافران البيان التالي: 

“يستغرب اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان عدم تعديل سعر ربطة الخبز بعد ارتفاع كلفة المازوت والسكر التي ارتفعت بصورة خيالية مع بدء الحرب في اوكرانيا.

ويسأل الاتحاد وزير الاقتصاد والتجارة لماذا عندما تنخفض الاسعار يتم تخفيض ربطة الخبز بصورة فورية، وعندما ترتفع اسعار العناصر الداخلة في صناعة الرغيف لا ترفع الاسعارربطة الخبز  بما يتناسب مع هذه الارتفاعات؟.

ان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يعلن عدم قدرة الافران على الاستمرار في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار المازوت والسكر الذي بات مفقودا مما يلحق بهذا القطاع خسائر فادحة ستؤدي حتما الى التوقف القسري عن انتاج الرغيف.

ويشير الاتحاد الى انه تم تسعير ربطة الخبز بـ 8000 ليرة على اساس سعر الدولار 20500 ليرة، في حين اليوم قفز هذا السعراكثر من 3000 ليرة، كما اعتمد سعر طن السكر 620 دولارا في حين بلغ اليوم الالف دولار وهو مفقود، ووصل سعر طن المازوت الى 1150 بدلا من 750 دولارا .

وامام هذا الواقع المستجد، نحمل وزير الاقتصاد والتجارة مسؤولية فقدان الرغيف لاهماله وعدم مبالاته بقطاع الافران والمخابز التي باتت اليوم بحال ماساوية يصعب علينا تحملها”.

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