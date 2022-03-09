استعدوا لعاصفتين قطبيتين وموجة صقيع ستكون الأقسى!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يتأثر طقس لبنان تدريجا اليوم الأربعاء بالمنخفض الجوي (Greta) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية عبر اوكرانيا وصولا الى تركيا ولبنان، حيث يتحول الطقس الى متقلب وماطر لحين دخول الجبهة الباردة نهار الخميس ويستمر تأثيرها حتى نهاية الاسبوع حيث تلامس الثلوج الـ900 متر شمالا



وتتركز قوة المنخفض فوق لبنان من حيث المتساقطات من بعد ظهر يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة ليكون يوم السبت وحتى صباح الاثنين الابرد هذا الشهر.

من جهته، أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان شهر آذار سينسف جبهة كانون الثاني، ويحوّل الحوض الشرقي للبحر المتوسط وشمال شرق افريقيا الى اراضٍ شديدة البرودة تضربها المنخفضات الجوية وبعضها يتحوّل الى عواصف ثلجية، وتكتمل بمرور ال Jet stream او التيار النفاث فوق لبنان وساحل سوريا، فيرفع نسبة الهطولات الى 100%، فاستعدوا لجبهتين قطبيّتين وثلوج خلال هذا الأسبوع.



وأضاف انه يبدو ان المنطقة في النصف الاول من شهر آذار ستمر بموجتين قطبيّتين وتكون الثانية هي الأقسى والأشد برودة لهذا الموسم، فحالياً، يشير استقرار المرتفع القطبي فوق اليونان وتركيا وايطاليا بضغط 1037hpa، وارتفاع ضغطه نهاية الاسبوع فوق شمال موسكو الى 1060hpa، يشير الى طول المدة الزمنية لسيطرة الموجات الباردة فوق البحر المتوسط وشرق اوروبا وروسيا.

تبدأ الامطار اليوم الاربعاء قبل الظهر وتشتد ساعات المساء وتصبح الامطار غزيرة بعد ظهر الخميس وطوفانية يومي الجمعة والسبت تترافق مع عواصف رعدية التي ستغطي الاراضي اللبنانية والساحلَي السوري والفلسطيني بنسبة 80%.

يسقط المرتفع القطبي بضغطه المرتفع ورياحه الجليدية ليزنّر البحر المتوسط ومناطقه الشمالية والشرقية بالجليد، وسوف تغطي تركيا ولبنان وفلسطين والاردن وسوريا بين الخميس ليلاً وظهر الاحد.

أما الاسبوع المقبل فمن المنتظر ان تسقط مساء الثلاثاء المقبل الجبهة الثانية نحو لبنان والجوار من البحر الاسود، وذلك بسبب ارتفاع الضغط للمرتفع القطبي الى 1060hpa وتكون بشكل عمودي، وتسبب انهياراً حاداً بدرجات الحرارة، فتسجّل رقماً قياسياً لهذا الموسم من حيث البرودة، فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.



من جهتها، أفادت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" ان لبنان على موعد من يوم الجمعة ١١ آذار ولبعد ١٠ ايام مع أجواء شديدة البرودة لمدة 10 ايام في كانون لم نشهد هذا البرد القارس.

العاصفة الثلجية التي سمتها "نور" ستسبب انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة والثلوج ستلامس ٤٠٠ متر شمالاً و ٦٠٠ متر في الوسط و ٧٠٠ متر جنوباً.

يبقى تساقط الثلوج حتى ظهر يوم السبت تقريباً ويتوقف هطول الأمطار بعد الظهر مع موجة صقيع قوية لمدة 3 ايام.

ستلامس سرعة الرياح ١٠٠ كلم في الساعة رياح قوية جداً وشديدة البرودة.

تحذير من السيول على السواحل بسبب الامطار الغزيرة، وارتفاع موج البحر سيصل إلى ٦ امتار.

في التفاصيل:

طقس يوم الخميس ١٠ آذار: غائم جزئياً مع اشتداد سرعة الرياح وتلامس ٨٠ كلم في الساعة مع تقدم ساعات فترة بعد الظهر تدخل العاصفة الثلجية الأراضي اللبنانية تسبب بانخفاض كبير بدرجات الحرارة تهطل الأمطار غزيرة واحتمال تشكل سيول مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد تتساقط الثلوج بعد الظهر على ارتفاع ١٤٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها إلى ١٠٠٠ متر ليلاً.

طقس يوم الجمعة ١١ آذار: غير مستقر عاصف بارد جداً ومثلج تنخفض درجات الحرارة كثيراً خاصةً خلال فترة الليل مع رياح قوية جداً نهاراً تصل سرعتها إلى ١٠٠ كلم في بعض هباتها تهطل الأمطار الغزيرة واحتمال تشكل سيول مع عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد تلامس الثلوج ٧٠٠ متر شمالاً و ٨٠٠ متر في الوسط و ٩٠٠ متر جنوباً بعد الظهر مع تقدم ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة اكثر خاصة فجر يوم السبت وصباح يوم السبت وتلامس الثلوج ٤٠٠ متر شمالاً من دون تراكم على شكل زخات خفيفة و تتساقط الثلوج في الوسط على ارتفاع ٦٠٠ متر و في الجنوب على ارتفاع ٧٠٠ متر

طقس يوم السبت ١٢ آذار: طقس غير مستقر عاصف حتى ساعات الظهر مع انخفاض ايضاً على درجات الحرارة وتلامس الثلوج ٤٠٠ متر شمالاً من دون تراكم وتتساقط الثلوج في الوسط على ارتفاع ٦٠٠ متر وفي الجنوب على ارتفاع ٧٠٠ متر.

السبت ليلاً والاحد والإثنين: موجة صقيع قوية مع اجواء قارسة البرودة ليلاً ويتشكل الجليد على ارتفاع ٦٠٠ متر.

الثلاثاء والأربعاء ١٥ و ١٦ آذار احتمال كبير ان يتجدد هطول الأمطار.