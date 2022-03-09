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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 آذار 2022

9
MARCH
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الأخبار: حظر النفط: أميركا توسّع الحرب

نصر الله: عوكر تحكمنا

السلطة تتخبّط في الأمن الغذائي: نحو التسوّل!

 

 

الديار: تحليق سعر المحروقات ومخاوف على سعر الصرف: لبنان في أزمة أمن غذائي لا كارثة
اشتعال جبهة «الوطني الحر» ــ «القوات»...التيار يتراجع عن «الميغاسنتر»؟!
قائد الجيش: لن نسمح لأحد النيل من معنويات المؤسسة.. «الرئاسية» انطلقت: حزب الله لن يكرر «تجربة» عون

 

 

البناء: بايدن يُشعل الأسواق بحظر النفط الروسيّ… وزيلينسكي يقبل شروط موسكو؟ / نصرالله: بيان الخارجيّة حول أوكرانيا كُتب في السفارة الأميركيّة / لو كنا نهيمن على الدولة لكان لدينا مصفاة ومشتقات نفطيّة منذ سنة /

 

 

اللواء: «الميغا» تحلّق في سماء الخلافات.. و«الثنائي» يُدير ظـهره للترسيم
عون يُفاجئ مجلس الوزراء بالسفر.. ونصر الله: بيان الخارجية كُتب في السفارة الأميركية!

 

 

نداء الوطن: "الميغاسنتر"... جعجع يحذر من نوايا باسيل
نصرالله يوبّخ العهد وخارجيته: "لا تكونوا عبيداً" لأميركا

 

 

 

النهار: نحو عتمة زاحفة والحكومة عالقة في "الميغاسنتر"!

 

 

 

الجمهورية: مجلس الوزراء: لا "ميغاسنتر"

موسكو: هدنة لإغراض إنسانية

 

 

 

l'orient le jour: Mégacentres : l’affaire se complique et risque de menacer l’échéance

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