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وزير الصناعة العراقي غادر بيروت

8
MARCH
2022
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غادر وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز عصر اليوم، الى بغداد، بعدما أنهى زيارة رسمية الى لبنان استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، واجرى محادثات مع نظيره جورج بوشكيان، وجال في معهد البحوث الصناعية بدعوة من المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن، والتقى الصناعيين وممثلي الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وقام  بزيارة الى مصنع فارمالاين للدواء في نهر ابراهيم حيث التقى رئيس الشركة جاك صراف. 
 
وكان في وداعه في صالون الشرف في المطار وزير الصناعة جورج بوشكيان.

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