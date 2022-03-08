القصابين وتجار المواشي: ازمة انقطاع وغلاء جنوني للحوم

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حذّرت نقابة تجار ومستوردي اللحوم الحية والمبرّدة والمثلّجة من إقفال المزارع ومستودعات اللحوم والتوقف عن الاستيراد في حال لم يُبادر مصرف لبنان وقبل حلول شهر رمضان إلى تسديد المدفوعات المالية المتأخّرة لصالح الموردين قبل التاريخ المذكور أعلاه. وعزت النقابة أزمة اللحوم الراهنة وارتفاع أسعارها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب احتجاز مصرف لبنان لمستحقات الموردين، وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي عالمياً. وتدعوا النقابتين الجهات المعنية إلى التدخل فورا مع مصرف لبنان والسعي حثيثاً لدفعه الى دفع المستحقات المتأخرة منذ حوالي السنة والتي تم دفعها جزئياً بشكل أضر بصالح المستوردين والتجار جميعاً.