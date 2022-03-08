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أمل أبو زيد للtayyar.org: قال لي الروس:"أنتم ذهبتم حتى النهاية في موقفكم الى جانب الولايات المتحدة في المقابل كالكهرباء مثلاً؟ ....نحن نشك بهذا الامر!"

8
MARCH
2022
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أكّد الموفد اللبناني الى روسيا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد لموقعنا، أن زيارته لموسكو كانت ضرورية ووضعت الامور في نصابها.

وأضاف أبو زيد: كان هناك عتب روسي على البيان الصادر عن الخارجية اللبنانية على رغم أن الجانب الروسي يتفهم الصعوبات والعقد السياسية في لبنان ولكنه كان يفضّل ان لا يصدر بيان وأن يمتنع لبنان عن التصويت كما فعل الكثير من الدول، معتبراً أن هذين الأمرين حصلا تحت الضغوطات الأميركية".

وأشار أبو زيد الى أن الخارجية الروسية استدعت السفير اللبناني في موسكو واستفسرت منه حول سلسلة الأمور هذه، لافتاً الى أن زيارته وضعت الأمور في نصابها لأنه كان يعرف بعض التفاصيل عن أن لبنان ضد الصراعات العسكرية ويدعو دائماً الى الحوار، مضيفاً:"قلت للجانب الروسي إننا مصرّون على صداقة روسيا انطلاقا من عدم التدخل بشؤون بعضنا البعض".

وختم أبو زيد بالاشارة الى أن الروس قاىوا له:"أنتم ذهبتم حتى النهاية في موقفكم الى جانب الولايات المتحدة في المقابل كالكهرباء مثلاً؟ .... نحن نشك بهذا الامر!"

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