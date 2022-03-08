حسن مراد أعلن ترشحه للانتخابات: سنكمل مسيرة الغد الأفضل في المنطقة وكل الوطن

A + A -

أعلن الوزير السابق حسن مراد ترشحه لأحد المقعدين السنيين في دائرة البقاع الغربي وراشيا، وقال: "أتكل على الله ورعايته. لقد تقدمت اليوم بترشيحي رسميا للانتخابات النيابية في لائحة الغد الأفضل في دائرة البقاع الغربي وراشيا، وكل لبنان الحبيب مقعدي وأهله أهلي. وإني آمل أن يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وأن نكمل مسيرة الغد الأفضل في المنطقة وكل الوطن، وأن نبقى على عهد الوفاء والعطاء وزيادة البناء من أجل التنمية والإنماء".



أضاف: "الله ولي التوفيق، فثقتي بأهلي لا تتزعزع، كما ثقتهم الغالية بي لن تخيب. وقريبا، سنطرح عليكم برنامج عملنا، عسى أن يكون على مستوى آمالكم جميعا من أجل غد أفضل".