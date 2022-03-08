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فياض بعد لقاء بري: توجهيات مجلس الوزراء أدرجت في خطة الكهرباء ورفعت اليه للبت بها سريعا

8
MARCH
2022
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في حضور عضوي المجلس القاضيين رياض ابو غيدا وعوني رمضان.

ثم استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي وجرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها.

والتقى رئيس مجلس النواب وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي أوضح أنه ناقش مع بري "موضوع الكهرباء وسائر الامور بشكل عام"، مشيراً الى أنهما ركزا خلال الحديث على تطورات ملف الكهرباء. وقال: "شكرت بري على دعم مجلس الوزراء لقرار الموافقة المبدئية على هذه الخطة، ولفت نظره الى ان أحد شروط البنك الدولي لتمويل مشروع إستجرار الغاز من مصر والكهرباء من مصر، هو الموافقة النهائية على هذه الخطة. ولمست لديه إيجابية في التعاطي مع هذا الموضوع. نحن اخذنا ملاحظات مجلس الوزراء التي طلب إدراجها في الخطة كي تصبح نهائية وتم تسليمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مجتمعا عليه ان يعطي الموافقة النهائية كي نمضي قدما بعملية التمويل من قبل البنك الدولي لإستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، وهو ما سوف يؤمن زيادة في التغذية، ومن دون ذلك لا زيادة في التغذية في المدى المنظور".

اضاف: "نأمل خيرا في ان نتقدم باتجاه خطوات اخرى، وهي الموافقة على التمويل مع البنك الدولي، كي نتقدم لاحقا بمرسوم ومن ثم مشروع قانون الى مجلس النواب لقرض من البنك الدولي كي يعتمده مجلس النواب ولكي نحصل بالتوازي مع هذا الامر على ضوء اخضر اميركي بعدم حصول أية تداعيات سلبية من قانون قيصر على مشاريع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن. هذه هي العناصر الرئيسية للخطة التي سوف ننفذها في المدى المنظور، لقد التزمنا كل التوجهيات التي اتخذها مجلس الوزراء وأدرجت في الخطة ورفعت لمقام مجلس الوزراء للبت بها سريعا".

بعد الظهر، استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

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