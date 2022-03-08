اضراب واعتصام لنقابة عمال ومستخدمي الكهرباء داخل مراكز المؤسسة

A + A -

اعتبرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان اصدرته اثر اجتماع اليوم، ان مطالب العمال والمستخدمين، التي حددتها في بيانها السابق والاضراب لمدة ثلاثة ايام، “لم تلق آذانا صاغية من قبل وزير الوصاية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، ما يجعلنا نشكك بتآمرهم على العمال والمستخدمين وديمومة عملهم وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم وتعويضاتهم، وذلك لصالح شركات مقدمي الخدمات وهذا ما تلحظه خطة وزير الوصاية”.

وشددت النقابة على كل المطالب التي وردت في بيانها السابق، وطلبت من جميع العمال والمستخدمين (مدراء – رؤساء مصالح – دوائر – اقسام فنيين واداريين ) عدم القيام بأي عمل تحت اي حجة او ذريعة لكي لا يفرغ الاضراب من محتواه.

وأعلنت انه “أمام كل هذه المعطيات، ونظرا لعدم اهتمام معالي وزير الوصاية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بكل البيانات والاعتصامات التي قامت بها النقابة، تجد نفسها مضطرة لإعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 9/3/2022 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ضمنا مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة، باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة مع عدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاما بقرارها”.

وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا.