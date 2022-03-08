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كهرباء لبنان: المؤسسة تقوم باتخاذ اجراءات طارئة ومؤقتة لاعادة التغذية بالتيار الكهربائي لمحافظة عكار

8
MARCH
2022
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عطفاً على بيان مؤسسة كهرباء لبنان السابق تاريخ 4/3/2022، المتعلق بسرقة زوايا التشبيك الحديدية العائدة لأبراج التوتر العالي في محافظة عكار وتحديداً ضمن خراج بلدتي ذوق الحبالصة والحسنية الامر الذي أدى الى سقوط برجي توتر عالي 220 ك.ف وتسبب تباعا" بانقطاع كلي للتيار الكهربائي عن محافظة عكاربتاريخ 4/3/2022 وهو الامر الذي حصل ايضا" في جرود الهرمل في شتاء العام 2021،

بناء" عليه تقوم المؤسسة باتخاذ اجراءات طارئة ومؤقتة لمحاولة اعادة التغذية بالتيار الكهربائي لمحافظة عكار عبر مناورات على الشبكة تتطلب القيام بأشغال طارئة لمحاولة ايجاد مصادر رديفة لمعاودة تغذية المنطقة بالتيار الكهربائي، حيث من المرتقب اعادة التيار مطلع الاسبوع القادم في حال ساعدت الظروف المناخية على ذلك.

كما تعيد المؤسسة وتناشد كافة القوى الامنية المكلفة بحفظ الامن وكذلك البلديات واتحاد البلديات لقمع هذه التعديات التي باتت ممنهجة على كافة منشآت المؤسسة وخاصة ابراج التوتر العالي والتي يؤدي سقوطها بسبب سرقة زوايا التشبيك الداعمة لها الى اضرار جسيمة وخسائر فادحة تتطلب معالجات طويلة الامد وشراء قطع غيار ومعدات بالدولار الاميركي، حيث يطلب السهر على سلامة هذه المنشآت وملاحقة المعتدين وكشفهم لوقف هذا المسلسل من التعديات والتي بات يصعب تحمل تداعياته.

كما نشير الى أن الاجراءات التي نحن بصدد انجازها لإعادة التيار الكهربائي لن تكون متاحة مجدداً في حال سقوط ابراج توتر عالي أخرى نتيجة السرقات وعليه ننبه الى خطورة هذا الوضع بحيث ستبقى المناطق المغذات عبر هذه الابراج بلا كهرباء لأشهر عديدةفي حال حصل ذلك.

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