وزير السياحة: "خلصنا من الخبثنة السياسية"

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اعتبر وزير السياحة وليد نصار انه "لا يوجد اي عائق كي يتم تنفيذ الميغاسنتر خلال المهلة المحددة". وقال في حديث لقناة الجديد: "خلصنا من الخبثنة السياسية" والموضوع المالي يجيب عنه الوزير المختص.

واضاف: "نحن لا نقبل تأجيل الانتخابات نهار واحد "وما حدا يزايد" وسأطلب تسجيل جلسة اليوم كي يعرف ما الذي يقوله كل وزير، لافتا إلى انه بكل استقلالية مع موضوع الميغاسنتر وليس لديه حسابات سياسية. وقال: "مرجعيتي السياسية هي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

وتابع: "طلبت من وزير الداخلية بأن نتوجه الى الرئيس بري كي يدعو الى هيئة عامة لإقرار كل المعوقات التي تؤخر الانتخابات"، مشيرا إلى ان الميغاسنتر يمكن ان يتم البدء به في غضون 3 او 4 أسابيع.