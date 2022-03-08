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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة : "المرأة في الأمن والسلام" #كسر_التحيّز

8
MARCH
2022
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شعار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة.
 
 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، تنضمّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى الحملة العالمية التي تحمل شعار BreakTheBias# وتطلق حملة توعوية بعنوان " المرأة في الأمن والسلام"،  # كسر_التحيّز.
 
وتتوجه الهيئة الوطنية بالشكر إلى العقيد مروى سعود من الجيش اللبناني، والمقدم ديالا المهتار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والرائد نسرين شديد من المديرية العامة للأمن العام، والنقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، لتعاونهنّ معها في هذه الحملة.
 
وترمي هذه الحملة إلى إبراز الدور المتنامي للنساء في لبنان وتشجيعهنّ على المشاركة في قطاعي الأمن والدفاع، وكذلك إلى نشر مبادئ المساواة بين الجنسين وإلى العمل على تحقيق تكافؤ الفرص لهما وكسر التحيّز.
 
وقد بادرت الهيئة في تنظيم هذه الحملة في إطار عملها التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي نصت على رفع مستوى التوعية وتنظيم الحملات الإعلامية بهدف زيادة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع.
 
وتدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المواطنات والمواطنين إلى مشاركتها في هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية للحملة على صفحاتهم، والتقاط صورهم الشخصية في الوضعية المعبّرة عن الشعار المذكور وهي تكتيف الذراعين، وتبادل هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاغ BreakTheBias# #كسر_التحيّز.
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