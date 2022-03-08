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الخارجية السورية: الخارجية: إسرائيل وداعش ينسقان معاً بشكل دقيق ومباشر وأهدافهما مشتركة

8
MARCH
2022
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الوطن السورية: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن قيام العدو الإسرائيلي بشن عدوان على مناطق سكنية بعد ساعات على جريمة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بينهما.

 

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، قالت الوزارة: «لم تكن مصادفة أبداً أن يقوم العدو الإسرائيلي بشن عدوان جديد صباح السابع من آذار 2022، على مناطق سكنية في ريف دمشق بعد ساعات من قيام تنظيم داعش الإرهابي، وبتاريخ الـ6 من آذار 2022 بارتكاب جريمة ذهب ضحيتها عدد من بواسل الجيش العربي السوري كانوا في طريقهم إلى بيوتهم»، مشيرة إلى أن هذا العدوان الداعشي الإسرائيلي الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين.

 

وأضافت الوزارة: «لقد حذرت الجمهورية العربية السورية من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتمادية على سورية والخسائر الفادحة، التي تسببها في الأرواح والبنى التحتية إضافة إلى ترويع السكان المدنيين من أطفال ونساء».

 

وشددت الوزارة على أن استغلال الكيان الصهيوني وتنظيم داعش، الأحداث الدولية للتغطية على عدوانهما المتوحش لن يجعل الباطل حقاً، ولن يضلل ذلك العالم حول ما تقوم به إسرائيل وداعش للترويج لأهدافهما المشتركة التي تقف عارية أمام المجتمع الدولي.

 

وختمت الوزارة بيانها بالقول: «إيماناً منها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المتحدة في معالجة قضايا الأمن والسلم الدوليين، فإن الجمهورية العربية السورية تضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خصوصاً أمام المسؤولية وتطالبهما بعدم التعاطي مع هذه المخاطر الجدية بازدواجية المعايير وتجاهل القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة خدمة لبعض الأطراف التي امتهنت دعم هذه الاعتداءات والدفاع عن مرتكبيها».

 

واستشهد مواطنان أمس، ووقعت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وذكر مصدر عسكري أنه نحو الساعة الخامسة من صباح الإثنين نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

الوطن السورية
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