living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأنباء الكويتية: حالة ذعر غير مبررة في لبنان: الأزمة تنتظر التسعيرات الجديدة لتحل

8
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بيروت - جويل رياشي-

غابت أرتال السيارات العائدة من الشمال الى العاصمة بيروت مع نهاية يوم العطلة الرسمية الأحد، وخلت الطريق من الازدحام المعهود من جسر المعاملتين في جونية المعروف بـ «جسر الكازينو»، واستغرق الوصول الى بيروت دقائق لم تتعد العشرين.

 

السبب أزمة مكررة في غياب مادة البنزين جراء إقفال المحطات أمام الزبائن، في انتظار صدور جدول جديد لتركيب الأسعار.

 

الا ان الازدحام الفعلي المرتبط بالحرب في أوكرانيا بدا في أماكن أخرى، على سبيل المثال في أحد مراكز بيع سلسلة أفران «وودن بايكري» على مدخل أوتوستراد المتن السريع في منطقة الجديدة.

 

في الباحة الخارجية الفسيحة، احتشدت طوابير السيارات وخرج أفرادها من المتجر - المخبز محملين بربطات الخبز، وكأن صناعة الخبز ستتوقف في لبنان في القريب العاجل جراء أزمة طحين متوقعة، ذلك ان لبنان يستورد القمح من أوكرانيا بشكل رئيسي، ولا مخزون كافيا لديه اثر تهدم إهراءات القمح بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

 

في أمكنة أخرى، غصت المواقف الخاصة بالتعاونيات ومراكز بيع المواد الغذائية بالسيارات، حيث أقبل الناس على شراء الزيوت النباتية التي تستورد بنسبة 60% من أوكرانيا، وكذلك كثر الطلب على السكر والحبوب.

 

«كل شيء موجود. صحيح هناك أزمة، لكن هناك شك في تفاقمها». الكلام لعبدو عويس أحد الشركاء في «فريدي ماركت» الكائنة على دوار طبرجا في الطريق البحرية القديمة لكسروان، حيث المجمعات البحرية والملاهي والفنادق.

 

ويقول الشاب ان متجره يبيع الأصناف كالمعتاد، ولا يخشى انقطاعا للمواد المستوردة من أوكرانيا، «بسبب وفرة خطوط النقل، خلافا لما كان الأمر عليه في 1986 على سبيل المثال، حيث كانت خطوط إمداد لبنان بالسلع الغذائية محدودة. نحن مجتمع صغير، والبعض يشعر بالذعر أكثر من اللزوم».

 

ويربط عويس بين خشية اللبنانيين من انقطاع المواد الغذائية وبين تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، «غير القادرين على التخزين في شكل كثيف. يقبلون على شراء الأساسيات، وهم الذين أحجموا منذ فترة طويلة وفي شكل عام عن شراء المسكرات وأصناف مثل الشوكولا الأجنبي، والتي كانت تشهد إقبالا في هذه المنطقة السياحية بعدما شهدت إقفال عدد لا بأس به من مرافقها».

 

ويشدد على انه «اذا تم الاحتياط للأزمة واشتغل التجار (الموردون) بضمير ونشطت السلطات الرقابية، فإننا سنتخطى حالة الذعر غير المبررة. اما اذا طالت الحرب في أوكرانيا، فأتوقع ان نجد بدائل، لأن المشكلة ستطال الجميع ولن تقتصر على بلدنا».

 

اما عبدو بائع اللحوم، فيطمئن زبائنه بالقول ان المواشي والدجاج لن تنقطع من سوق الغذاء. وكذلك أبو طارق الذي يملك مسمكة معروفة في مدينة جبيل، مشيرا الى خيرات في البحر اللبناني، والى سوق استيراد نشط من سورية وتركيا (اسكندرون) والخليج العربي والبحر الأحمر.

 

ويشير علي الستيني الى انه يشتري «تحسبا لارتفاع الأسعار، وليس الخشية من انقطاعها. عشت أعوام الحرب، ولم تنقطع السلع، بل كانت تغيب فترة قصيرة لتعود بلائحة أسعار جديدة. وهذا ما شهدناه قبل سنة ونيف ايام توفير دعم حكومي لبعض السلع من مواد غذائية وأدوية وحتى مشتقات نفطية. اختفت المواد الغذائية عن الرفوف وكذلك الأدوية من الصيدليات، ثم عادت بلائحة أسعار جديدة بعد محو الاسعار القديمة وتغطيتها. وهذا ما حصل أيضا في المواد النفطية التي شهدت نشاطا في السوق السوداء، ثم توافرت بكثرة بعد جدولة أسعارها التي ارتفعت بشكل قياسي».

 

يجمع علي وغيره من المستهلكين، على توصيف أزمة فقدان السلع في لبنان بـ«أزمة سعر جديد، وليس أزمة وجود (توافر السلع)». ويختصرون المشهد بـ«كثرة تجار الأزمات، وصمود المواطنين ودائما باللحم الحي».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout