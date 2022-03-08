عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 آذار 2022

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الأخبار: أوكرانيا: الجهاد النازي

حكومة الـ«كوما»: لجنة الأزمة لا تنعقد!

لجنة بعبدا لترسيم الحدود... «مشكل جديد»

تقرير ديوان المحاسبة حول فحوص الـ pcr: هدر أموال عمومية وتهرّب من الرقابة





الديار: فوضى الامن الغذائي تهدد الاستقرار وتحذيرات من «اضطرابات»

الخلاف على «الميغاسنتر» يهدد الانتخابات : عون لا يمانع التأجيل التقني !

«تخبّط» في مقاربة اقتراحات الترسيم الاميركية... وجنبلاط «يستنجد» ببري انتخابيا

نداء الوطن: موسكو تُلوّح بعواقب "كارثيّة" على السوق النفطيّة

أوكرانيا: "الممرّات الإنسانيّة" تحت "النيران الروسية"



اللواء: «الميغاسنتر» تكشف المستور: مَن يتجرّع كأس التأجيل!

مجلس الوزراء ضائع بين السراي وبعبدا.. و«صورة إيرانية» تهز معرض الكتاب.



النهار: ترهيب "ثقافي" ومداولات حول تأجيل الانتخابات!

البناء: حياد أوكرانيا تحت الفصل السابع واستفتاء الأقاليم بإشراف أمميّ قيد البحث / بين الميغاسنتر وتأجيل الانتخابات مطالبات بتأمين الدولة لكلفة نقل الناخبين / دعوات لتعهّد مكتب الحبوب شراء محصول القمح المقبل بسعر السوق /

الجمهورية: الموازنة الى المجلس الجديد

الوفد الأوروبي: مستعدون للدعم



l'orient le jour: Frontière maritime : pourquoi le Hezbollah souffle le chaud et le froid