عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 آذار 2022

الأخبار: أوكرانيا: الجهاد النازي
حكومة الـ«كوما»: لجنة الأزمة لا تنعقد!
لجنة بعبدا لترسيم الحدود... «مشكل جديد»
تقرير ديوان المحاسبة حول فحوص الـ pcr: هدر أموال عمومية وتهرّب من الرقابة
الديار: فوضى الامن الغذائي تهدد الاستقرار وتحذيرات من «اضطرابات»
الخلاف على «الميغاسنتر» يهدد الانتخابات : عون لا يمانع التأجيل التقني !
«تخبّط» في مقاربة اقتراحات الترسيم الاميركية... وجنبلاط «يستنجد» ببري انتخابيا
نداء الوطن: موسكو تُلوّح بعواقب "كارثيّة" على السوق النفطيّة
أوكرانيا: "الممرّات الإنسانيّة" تحت "النيران الروسية"
اللواء: «الميغاسنتر» تكشف المستور: مَن يتجرّع كأس التأجيل!
مجلس الوزراء ضائع بين السراي وبعبدا.. و«صورة إيرانية» تهز معرض الكتاب.
النهار: ترهيب "ثقافي" ومداولات حول تأجيل الانتخابات!
البناء: حياد أوكرانيا تحت الفصل السابع واستفتاء الأقاليم بإشراف أمميّ قيد البحث / بين الميغاسنتر وتأجيل الانتخابات مطالبات بتأمين الدولة لكلفة نقل الناخبين / دعوات لتعهّد مكتب الحبوب شراء محصول القمح المقبل بسعر السوق /
الجمهورية: الموازنة الى المجلس الجديد
الوفد الأوروبي: مستعدون للدعم
l'orient le jour: Frontière maritime : pourquoi le Hezbollah souffle le chaud et le froid