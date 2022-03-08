أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر في فيينا إن إنجاز التفاهم الروسي الأميركي الإيراني حول عدم تأثير العقوبات الغربية على روسيا على العلاقات الروسية الإيرانية التجارية بعد الاتفاق جعل الطريق سالكاً أمام توجه وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق الى فيينا للمسات الأخيرة تمهيداً للتوقيع.

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الانتخابي إن استحالة اعتماد الميغاسنتر دون تأجيل موعد الانتخابات تستدعي تخصيص الكلفة المفترضة لتأمين نقل الناخبين باستئجار ألف باص على نفقة الدولة فينتهي اعتماد النقل كرشوة انتخابية ويتخفف الناخب من عبء كلفة النقل.

نداء الوطن: خفايا

أوعز مصدر متابع للتدقيق الجنائي الى شركة «ألفاريز ومارسال» المكلفة بعمليات التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان بأن تتوسع في مهمتها لجهة طلب البيانات المالية وحسابات الشركات والهيئات التي يملكها او يساهم فيها مصرف لبنان.

يراهن بعض موظفي الفئة الاولى على تأجيل تقني للانتخابات النيابية للتحرّر من شرط الاستقالة قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجلس باعتبار ان التأجيل يؤدي الى اسقاط الشرط المتعلق بالمهل وأهلية الترشح.

يحكى عن اعادة أحد الاجهزة الأمنية العربية العمل بمكتب استطلاع له في لبنان تمهيداً لإحياء دور سياسي داخلي في لبنان لتلك الدولة بغطاء إقليمي.



اللواء: أسرار

همس

تبين لمراقبين دبلوماسيين أن موسكو لا تشجّع في هذه الفترة التوصّل إلى اتفاق نووي، قبل جلاء الوضع على الجبهة مع أوكرانيا!



غمز

لم يتمكن نائب بيروتي، خارج تيّار أعلن عزوفه عن الانتخابات، من تشكيل لائحة من طوائف تسمح له بملء الفراغ الذي وقعت فيه العاصمة..



لغز

وصف مصدر سياسي العلاقة بين تيارين حليفين بلعبة «القط والفأر» لحين جلاء الموقف خلال أيار المقبل.