إنتخابات 2022- الديار: جنبلاط «يستنجد» ببري... قلق من نجاح مرتقب لوهاب

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الديار: كشفت مصادر نيابية عن تواصل حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عبر عن «استيائه» من محاولات يقوم بها حزب الله لمحاصرته و»تحجيمه»، لكن بري اكد له انه لن يكون جزءا من اي محاولة من هذا القبيل، وطمأنه الى ان هذه المخاوف مبالغ فيها، كما وعده بانه سيقوم بما يقدرعليه لتقديم العون لمرشحيه في الدوائر التي «يمون» عليها، وهو ابلغه انه سيسعى مع الحزب لعدم ضم أي مرشح درزي على «لائحة الثنائي» في دائرة بيروت الثانية، بعد تأمين التوافق على ترشيح مروان خير الدين في البقاع الغربي، فيما طلب جنبلاط دعم بري في دائرة الشوف في ظل القلق من نجاح مرتقب للوزير السابق وئام وهاب!