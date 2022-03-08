الديار: الدول الأعضاء في الجامعة العربية يتفقون على التحاور مع "النظام السوري"

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بعض ما جاء في مقال دولي بشعلاني في الديار:

عن موضوع مشاركة سوريا في قمّة الجزائر (يُفترض أن تُعقد في 22 آذار الجاري) تمهيداً لاستعادة عضويتها في جامعة الدول العربية، أكّدت أوساط دبلوماسية عليمة أنّ هذا الأمر مدار بحث كون بعض الدول العربية تؤيّد عودتها الى "الحضن العربي"، والبعض الآخر يعارضها.

ولكن من المهمّ جدّاً أن يتمّ التوصّل الى ما هو مطلوب من سوريا قبل الموافقة على عودتها الى مقعدها في الجامعة، وهذا لم يحصل حتى الآن.

وإذا اتفقت الدول الأعضاء في الجامعة على التحاور مع النظام السوري، على أن يتجاوب معها ومع مواقف الدول العربية، فقد يسهّل هذا الأمر استعادتها لعضويتها قريباً.

أمّا إذا لم يتحقّق الإطار التوافقي بين الدول العربية الـ 21 وبين سوريا لهذه العودة، فإنّ الأمور ستبقى على حالها حتى القمة العربية اللاحقة.

علماً بأنّ التقارب الأميركي- الإيراني في محادثات فيينا والاتفاق النووي يمهّد الطريق أيضاً أمام عودتها، غير أنّ النزاع المستجدّ بين روسيا وأوكرانيا قد يفرمل هذا الأمر مجدّداً.