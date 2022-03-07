living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر عبر "ضروري نحكي": الخلاف قائم حول كيفية إدارة شؤون البلاد فكيف لا يقوم عند الحديث عن تغيير النظام؟

7
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدّمة "ضروري نحكي" مع داليا داغر:


يقول كثيرون إنّ الازمة المالية الحادّة التي أسقطت هيكل الدولة، أشّرت بما لا يقبل التشكيك، الى أنّ النظام السياسي القائم منذ ما بعد الحرب قد لفظ أنفاسه، وبات التفتيش عن بديل ضرورة، لا مجرّد ترف.

كثر يخافون من مصطلحيّ العلمنة والدولة العلمانية. آخرون يستشعرون في الحديث عن اللامركزية الإدارية خطر التقسيم. البعض يؤيّد الفيدرالية والبعض الآخر يُخوّن من يطرحها.

بالمحصّلة الخلاف قائم حول كيفية إدارة شؤون البلاد، فكيف لا يقوم عند الحديث عن تغيير النظام؟

يخبر تاريخنا الحديث أنّ التسويات غالبا ما كانت تُسقط علينا من الخارج. ربّما، علينا اليوم أن نبتدعها. علينا أن نقبل الحوار، وألا نُخوّن الآخر لمجرّد طرح أو فكرة، وأن نسعى الى مساحة مشتركة يمكن البناء عليها.

ليس مفهوما أن نخاف من مجرّد أي طرح. الدولة العلمانية، الفيدرالية، أو أي نظام سياسي جديد نصبو إليه.

الحلم بالتغيير يبدأ بفكرة، والفكرة يبلورها الحوار، والاستعداد للتحاور ممرّ الى التوافق. ألم يحن الوقت لذلك، بعد كلّ الأزمات وآخرها ما نعيشه؟

في حلقة الليلة نبحث في الأفكار التي طرحت في مؤتمر "لبنان المدني" ونستضيف الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين، الوزير السابق زياد بارود، منسّق مجموعة حوار وجسور ناجي خوري ومجموعة من الشباب اللبناني يعرضون أفكارهم ورؤيتهم للبنان الغد.

قبل كل ذلك، علينا بالتحية الى المرأة عشية يومها العالمي، المُصادف غدا في الثامن من آذار. تحية إلى كلّ إمرأة أينما كانت ومهما كانت تفعل، لأنّها بكلّ ما تفعل، إنما هي تبني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout