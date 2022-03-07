بعقليني: المرأة عامل توازن

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أصدر الأب الدكتور نجيب بعقليني، رئيس جمعيّة عدل ورحمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة البيان التالي:

" يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في ٨ آذار من كلّ عام.

المرأة قادرة على أن تحافظ على القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة ونظامها، لأنّها تتمتع بالمطلق بمناقبية واحترام الذات والآخر". هل نحتفل حقًا بمن هي الاحتفال؟ ومن أعطت الحياة للحياة؟".

وتابع: " فلتبق المرأة إمرأة.

ولتبق عوناً وعضدًا للرجل.

وليبقيا معًا بتوازنٍ وتناغمٍ وانسجامٍ من أجل خيرهما".

وأكّد الأب بعقليني:

"نعم لتحقيق ذاتها من خلال توحيد الرؤية وتنسيق الجهود والعمل الجاد، للوصول الى اعطاءها كل ما هي بحاجة إليه على جميع الصعد من أجل تثبيت "دورها"و"رسالتها" و"مهمتها ".

من هنا لا بد من إعطاء قيمة جوهرية وأساسية لوجود المرأة في عملية التوزان داخل الأسرة والعمل والمجتمع. يجب إعادة الاعتراف والاعتبار لتضحياتها، من قِبل الرجل، الذي غالبًا ما يكون هو المشرّع، باحترامها وتقديرها وإنصافها".

وتابع: "إن توزيع الأدوار وتقاسم المهمات، على أساس الشراكة والشركة، يعطي دينامية وحيوية للحياة اليومية على جميع الاصعدة، ويجعل منها واحةً للسلام، والأمان والاستقرار النفسي. من هنا، لا بد من إحداث تحوّلات جذرية في الأنماط المجتمعية الشرقية العربية، في ما يخص العادات والتقاليد، التي تخطاها الزمن والمستجدات العصرية".

أخيرًا شدّد: " لنَقِف باحترام وتضامن مع نضال النِّساء في شتّى الميادين، وعليه من غير المقبول أن تقف النِّساء وتتراجع عن نضالها أمام الصُّعوبات والمُعضلات والقضايا، وأن تبقَين حائراتٍ، مذهولاتٍ، خجولاتٍ، مضطّربات. بل ينبغي عليهنّ، بدعمٍ من الرَّجل اليَقظ والمُهتمّ لمصير البشريّة، المُثابرة في النِّضال على الرُّغم من عدم تكافؤ الفرص مع الرِّجال".