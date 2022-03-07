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نصار يرد كاشفًا الحقائق: اقترحت التوجه مباشرة لبري!

7
MARCH
2022
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بعدما سرب البعض نقلا عن وزير الثقافة محمد مرتضى ان وزير السياحة وليد نصار طالب خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي اجتمعت في وزارة الداخلية اليوم للبحث بموضوع الميغاسنتر بتاجيل الانتخابات شهرين ، استغربت مصادر وزير السياحة وليد نصار اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات ولاسيما ان نصار اكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده.
وشددت المصادر على ان ما سرب عن اقتراحه تأجيل الانتخابات غير صحيح ، موضحا ان حقيقة ما حصل ان كلام نصار اتى ردا على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها،

وعندها اقترح نصار على المولوي وامام الجميع ان يستأذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لاقرار كل القوانين التي تؤمن المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات لفترة قصيرة لتأمين ما تعذّر تأمينه حتى الان.

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