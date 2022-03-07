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عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات النيابية لعام 2022، اجتماعها الاول في الرابعة عصرا، في مكتب وزير الداخلية والبلديات، بحضور وزراء: الداخلية بسام مولوي، العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل، باسكال دحروج ممثلة وزير الخارجية والمغتربين، المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي.



وتم الاتفاق على ان يستكمل الاجتماع في الخامسة من بعد ظهر غد الثلاثاء.