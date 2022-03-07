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اجتماع بين حجار وكومارجا حول البطاقة التمويلية… فما الجديد؟

7
MARCH
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار حول تمويل البطاقة التمويلية البيان الآتي:

عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار إجتماعاً دام حوالي الساعتين مع المدير الاقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي السيد ساروج كومار جا ترافقه الخبيرة الأولى لشؤون التنمية البشرية والحماية الاجتماعية السيدة حنين السيّد والسيدة أنوش بيزانيان للبحث بتطوّرات العمل على تنفيذ برنامجيّ شبكة دعم للحماية الاجتماعية: برنامج أمان وبرنامج البطاقة التمويليّة. خلال اللقاء، أشاد السيد كومار جاه بجهود وزير الشؤون الاجتماعية وفريق عمله لوضع برنامج “أمان” قيد التنفيذ بالسرعة والفعالية المطلوبين، الأمر الذي سيؤدي إلى بدء الدفع على مراحل للأسر المستحقة في غضون أيام قليلة.
كما دار بحثٌ معمّق في موضوع تأمين التمويل لبرنامج البطاقة التمويلية والصعوبات التي تعترضه. وفي التفاصيل، كان البنك الدولي قد وضع ٣ شروط أساسيّة للموافقة على تأمين التمويل اللازم لهذا البرنامج، وعمل وزير الشؤون الاجتماعية بمواكبة الحكومة بفترة زمنيّة قصيرة على تذليل كل العقبات التي تعيق تنفيذ الشرطين الأولين وهما:
– الشرط الأول هو تنفيذ برنامج “أمان” بجدية وشفافية وإنطلاق عمليّة الدفع للأسر المسجّلة على منصّة دعم.

– الشرط الثاني هو مساهمة الدولة اللبنانية بدفع المنح الاجتماعية، وقد تمّ تنفيذ ذلك من خلال إقرار الحكومة للمنح الاجتماعية المخصصة لموظفي القطاع العام.
وتعهّد الوزير حجّار بمتابعة العمل مع الحكومة على تنفيذ الشرط الثالث المرتبط بالاصلاحات وخطّة التعافي على المستوى الحكومي.

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