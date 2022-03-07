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وزير السياحة يلتقي وفد مكاتب السفر والسياحية: نسعى لتوحيد المهرجانات الدولة في لبنان بمهرجان واحد

7
MARCH
2022
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أشار وزير السياحة المهندس وليد نصّار، إلى أنّه إلى جانب الرزمة السياحية لصيف لبنان 2022 والتي سننتهي في الأسابيع المقبلة من العمل عليها، نقوم بالتحضير لتنظيم مهرجان واحد نجمع فيه كل المهرجانات الدولية في لبنان في العاصمة بيروت، بهدف إعادة لبنان ومهرجاناته إلى موقعه الرائد في السياحة العالمية.
 
وخلال لقائه بوفد من رؤساء لجان المهرجانات الدولية في لبنان في قاعة ليلى الصلح حمادة بمقر الوزارة، أكّد نصّار دعمه كل الجهود لإنجاح فكرة توحيد المهرجانات، بما يساهم في تعزيز واقع القطاع السياحي، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المغتربين اللبنانيين والسياح الأجانب للقدوم إلى لبنان في فترة الصيف وتنشيط إقتصاده، وطلب تشكيل لجنة مصغرة تجتمع بشكل دوري في الفترة المقبلة لدراسة كل التفاصيل المطلوبة، لإنجاح هذا الحدث.
 
من جهة ثانية، التقى نصّار وفداً من نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان إلى جانب عدد من أصحاب المكاتب، وبحث معهم في المشاكل التي تواجه عملهم في ظلّ المخالفات الحاصلة من بعض المكاتب التي تعمل بصورة مخالفة للقوانين ومن دون التراخيص المطلوبة، وأكّد أمام الوفد البدء في الأيام المقبلة بإقفال المكاتب المخالفة بالشمع الأحمر، كما اتفقوا على تشكيل وفد يلتقي برفقة نصّار رئيس مطار بيروت الدولي والمدير العام للطيران المدني بالوكالة المهندس فادي الحسن ورئيس جهاز أمن المطار العميد عبدالله لعرض أهمية تواجد ممثلين عن المكاتب ومنظمي الرحلات ضمن حرم المطار لاستقبال السّيّاح.
 
وعرضوا ضرورة مشاركة مكاتب السفر والسياحة بمعرض الـ ATM الذي سيقام في دبي، وإمكانية إشتراك الـ Tour Operators فيه عبر جناح صغير خاص بهم، كما بحثوا في أهمية تأليف لجنة للتنسيق والتعاون مع كل البلدان السياحية على البحر المتوسّط، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التبادل السياحي معها.
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