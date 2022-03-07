قائد الجيش في رسالة "الصمود والأمل" للعسكريين: أقسمنا يمين الدفاع عن وطننا وشعبنا وسنستمر!

A + A -

في رسالة عنوانها "الصمود والأمل" من قائد الجيش العماد جوزيف عون للعسكريين، أشار العماد عون إلى أنه "بالأمس طوينا صفحة عام عشنا فيه أصعب التحديات وأقسى الأزمات. واجهنا وضعًا إقتصاديًا متدهورًا، وتحملنا تبعاته القاسية علينا وعلى عائلاتنا. أثقلنا هذا الحمل كثيرًا،" لافتًا إلى أنه "في المؤسسة العسكرية رجال تدربوا على تحمل المشقّات ومواجهة التحديات والمحن لأن الوطن يبقى الأولوية والمهمة المقدسة."

واعتبر أن "حربنا اليوم، هي حرب إرادات. من يملك الإرادة يصمد ويفوز،" قائلًا: "لن تنال من عزيمتكم هذه الأزمة، لا بل يعلم القاصي والداني بأنكم رجال أبطال خبِر تراب الوطن تضحياتكم وصمودكم. إنها مرحلة الرجال، الرجال الأشداء الذين لا تقوى عليهم التحديات."

وأكد أننا "أقسمنا يمين الدفاع عن وطننا وشعبنا، وسنستمر! رفاقنا سبقونا على طريق الشهادة من أجل هذا الوطن وهذا الشعب، يجب أن نبقى أوفياء لدمائهم."

وتوجه إلى العسكريين بالقول: "كونوا على ثقة بأن قيادتكم كانت وستبقى إلى جانبكم لتخفف عنكم الأعباء وتعاونكم على اجتياز الأزمة. كونوا قدوة في مجتمعكم وأمام أبنائكم بحبكم للوطن والتمسك بترابه الغالي. علمتنا الحياة العسكرية التضحية والصمود، لذا سنبقى صامدين وثابتين في قناعاتنا وإيماننا بوطننا لاجتياز هذه المرحلة، وسيبقى الأمل بغد أفضل هو شعارنا الذي نتمسك به، للمضي قدمًا بتنفيذ مهماتنا بقناعة وعزيمة وثبات للدفاع عن وطننا، ومؤازرته للخروج من هذه المحنة سليمًا، فيعود إلى تصدر موقعه كمنارة للشرق."