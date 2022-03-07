خريش استقبلت وفداً من التحالف الوطني للإنقاذ والتغيير

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قام وفد من التحالف الوطني للإنقاذ والتغيير ضمّ الوزير السابق الدكتور عصام نعمان والأستاذ رياض صوما بزيارة نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الأستاذة مي خريش بحضور الأستاذ رمزي دسوم.



اثنى الضيوف على مؤتمر لبنان المدني الذي نظمه التيار مؤخراً مع شخصيات مستقلة، كما شددوا على ضرورة متابعة العمل الذي بدأ من ناحية متابعة ورش العمل التي إنبثقت عن المؤتمر وذلك للوصول الى تحقيق الهدف منه وهو لبنان المدني.



وتمّ الاتفاق على متابعة التواصل والتنسيق مستقبلاً وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.