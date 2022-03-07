خبر سار إلى اللبنانيين

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أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان "أن المؤشرات الوبائية تدل على إنحسار الموجة الأخيرة لكورونا التي عصفت بالبلاد، وعلى إنتهاء المرحلة الحادة منها، وانعكس ذلك إنخفاضا في نسبة إنتقال العدوى بين المواطنين، وتراجعاً تدريجياً ومستمراً في عدد الحالات الجديدة واستقراراً في نسبة الوفيات".



أضاف: "رغم أن هذه العلامات الإيجابية التي تدل على إنحسار الموجة لا بد من الإقبال على اللقاح من أجل بناء نسبة مناعة مجتمعية أعلى، خصوصا وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 95% من الوفيات هي من غير الملقحين".

واشار البزري الى ان "من نتائج إنحسار هذه الموجة صدور تعديلات متوقعة في قواعد العزل، والحجر، والتغيب عن العمل والدراسة للمصابين والمعرضين".