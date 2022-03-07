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الطقس ماطر بدءًا من هذا اليوم!

7
MARCH
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا، يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، يتأثر نهار الاربعاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية حيث يتحول الى طقس متقلب وماطر ويستمر تأثيره حتى السبت.
الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيا صباحا، يتحول بعد الظهر تدريجيًا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجيًا بعد الظهر، ويتحول الطقس مساء إلى غائم جزئيا. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض صباح الخميس وتتجدد الامطار المترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا، و يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع تدني درجات.

الخميس: غائم مع اشتداد في سرعة الرياح لتقارب الـ 75 كلم/س في الفترة الصباحية، مع بداية دخول الجبهة الباردة بحيث تنخفض درجات الحرارة و تشتد غزارة الامطار من فترة بعد الظهر و يتدنى مستوى تساقط الثلوج لحدود الـ 1300 متر.

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