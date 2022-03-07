طقس لبنان.. استعدوا: "سنكون مع " كانون الثالث"!

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نشر الاعلامي يزبك وهبة في حسابه الخاص عبر موقع فيسبوك منشورا حول الطقس جاء فيه:



"شتاؤنا يتمدّد ويأخذ حصته كاملة.



الفحمات الكبار متروكة فعلا ً هذا العام لشهر آذار الذي حملت بداياته الرياح والثلوج والأمطار ، وستستمر الأجواء الشتوية على هذا المنوال حتى حلول فصل الربيع أو قبله بقليل .

وكما جاءت مستقرضات الموارنة ستكون مستقرضات الروم اعتبارا ً من ١١ آذار ماطرة مثلجة ً وباردة.

سنكون مع " كانون الثالث" إذا لم يحصل أي تعديل في المنظومة الجوية، تبدأ الأمطار ليل الأربعاء وتشتد الخميس والجمعة حيث تبرد الأجواء وتتساقط الثلوج الجمعة والسبت على المرتفعات المتوسطة اعتبارا ً من ٩٠٠ وربما ٨٠٠ متر.

هذه نظرة ٌ أوّلية لما ينتظرنا علما ً أنّ هذه الموجة تأتي في خضّم ارتفاع كبير في سعر المحروقات فرضته الحرب…أعان الله الفقراء على تخطّيها."