لقاء عبر zoom لدعم السيدات بخوض غمار الانتخابات‎‎ من تنظيم لجنة المرأة في قطاع الانتشار

لأن مشاركتك هي القرار ورشة عمل قطاع الإنتشار في يوم المرأة العالمي

تابعونا بورشة العمل اللي عم تقوم فيا لجنة شؤون المرأة في قطاع الإنتشار

عبر تطبيق @zoom

- ٨ آذار ٢٠٢٢ من الساعة ٧:٠٠ مساء

-٩ آذار ٢٠٢ من الساعة ٧:٣٠ مساء

لدعم السيدات بخوض غمار المعركة الإنتخابية كما ان تكون بصلب الحملات الإنتخابية

حلقات مختلفة تغطي مواضيع عدة تعنى بشؤون الإنتخابات،فن التخاطب،مكافحة الفساد وخبرة نجاح

شاركوا معنا وتسجلوا عبر الاستمارة عبر الرابط التالي:

To register please fill in the form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdReIU_UnNlZ5Rcige3hI8Cy0BbPdrFwQ4U9PvupyEnUbmU1Q/viewform?usp=sf_link