سبوتنيك: غارات إسرائيلية تستهدف جنوب سوريا والدفاعات الجوية السورية تتصدى له

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سبوتنيك: أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وقال مراسل سبوتنيك إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة دمشق.



وأضاف مراسل سبوتنيك، أن أصوات الصواريخ الاعتراضية لقوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، بدأت قرب الساعة الخامسة فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) بملاحقة أهداف معادية في الأجواء الجنوبية للعاصمة دمشق.



ونقل "مراسل سبوتينك" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن طائرات إسرائيلية معادية، أطلقت سلسلة من الصواريخ باتجاه بعض المواقع العسكرية السورية في محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية.



وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في أجواء المنطقة الجنوبية للبلاد، قبل وصولها إلى أهدافها.





وختم المصدر قوله بأن الفرق الفنية والوحدات المختصة تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي، على أن يتم الإعلان عنها حال اكتمال المعلومات.