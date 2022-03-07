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عناوين الصحف ليوم الأثنين 7 آذار 2022

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الأخبار: روسيا - أوكرانيا

حكومة الخضوع للأميركيين في «كوما»: لا كهرباء قريباً... وجنون أسعار

 

 

الديار: الأزمة الأوكرانية تضرب النظام الاقتصادي العالمي
البلدان المتضرّرة عديدة ولبنان على رأسها
الاحتكار والأسعار في ازدياد والرقابة عاجزة

 

 

نداء الوطن: "جبران في كل مكان... واسألوا إيران إذا كانت تريد بقاء الكيان"
جنبلاط لـ"نداء الوطن": "أمر عمليات" بتحجيمي وبلا سيادة "ما بينفع شي"!

 

 

اللواء: ما الرابط بين تنشيط أزمة «الأمن الغذائي» وبروفة تأجيل الإنتخابات!
«كر وفر» وزاري على جبهة احتكار «المحروقات والزيوت».. وحزب الله يعتبر صفقة الترسيم مشبوهة

 

 

النهار: لبنان يسابق أوروبا في تلقي تداعيات الحرب!

 

 

البناء: الحرب الروسيّة الأميركيّة على أوكرانيا تدور حول موقع بولندا في اليوم العاشر / رعد: لن نسمح بتسلّل العدو عبر الترسيم… ونتساءل عن الحياد والنأي بالنفس / الميغاسنتر تطرح تأجيل الانتخابات… وأزمة المحروقات تُعيد طوابير الانتظار /

 

 


الجمهورية: أسبوع "الميغاسنتر" إقراراً أو تأجيلاً

لعبة قديمة بأدوات جديدة

 

 

l'orient le jour: Nadim Gemayel de retour au bercail pour la bataille contre le Hezbollah

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