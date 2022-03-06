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القرم يكشف: تكلفة الخط الثابت والانترنت ستزيد بهذه النسبة!

6
MARCH
2022
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قال وزير الإتصالات جوني القرم انه "منذ وصولي إلى الوزارة قلت أنه لا حاجة لتخزين الدولارات في الهواتف ولكن الاحتكار خلق السوق السوداء".


وفي حديث لـ قناة "الجديد" أضاف: "أخذت رأي هيئة الاستشارات والتشريع قبل تحويل الأسعار إلى الليرة اللبنانية وهدفنا الحفاظ على المدة الزمنية والقيمة التي دفعها المواطن".

وتابع "المشكلة أنه لا يوجد ثقة بين المواطن والدولة ووضعه صعب ويغرق ولكن الأهم أن لا نغرق معه كقطاع والهدف أن أقوم بالقرار الأفضل".

وأردف "حريص أن تكون تعرفة الاتصالات في النهاية مناسبة للمواطن وهذه من واجباتي وليس تربيح جميلة".

ولفت القرم إلى أن "أدنى اشتراك الانترنت المنزلي من "أوجيرو" ستكون 60 ألف ليرة لبنانية وكلفة الخط الثابت والانترنت ستزيد 2,4 %".

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