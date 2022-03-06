living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دائما وابدا: جبران باسيل!

6
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"يجب اسقاط جبران باسيل في البترون".
هكذا اختصر سمير جعجع اليوم برنامج القوات الانتخابي لعام 2022، دونما حاجة لمزيد من بذخ الاموال على اللوحات الاعلانية الضخمة والباهظة الثمن التي بدأت تملأ الطرقات وتحجب الانظار... ليأتي كلامه مكملا بالشكل والمضمون، لما ورد سابقا على لسان الكتائب وميشال معوض وعشرات الاسماء والاحزاب والتشكيلات، سواء على مستوى دائرة الشمال الثالثة، او في كل لبنان.
"يجب اسقاط جبران باسيل". هذا هو الهدف الاسمى لكل هؤلاء. اذ بعد ذلك، يعود لبنان الى الجنة التي كان يعيش فيها قبل دخول جبران باسيل الى السياسة، ويخرج اللبنانيون من الجحيم.
ففي مفهوم جميع هؤلاء ان قبل دخول جبران باسيل والتيار الوطني الحر الحقل العام، كانت السيادة تامة، والميثاق محترما، وصحة التمثيل مضمونة في مجالس النواب والحكومات والادارات وصولا الى الفئة الرابعة، وحتى حراس الاحراش.
قبل جبران باسيل، لم يكن الفساد موجودا، وكانت الكهرباء 24 على 24، والسدود ممتلئة، والاقتصاد في قمة الانتاج، والطبابة مؤمنة وضمان الشيخوخة مطبقا، والخزانات تفيض بالنفط، والغاز مستخرجا، والمنتشرون يمارسون حقهم بالاقتراع.
تسأل جميع هؤلاء عن التحييد ورفض التبعية لأي محور، فيجيبون: جبران باسيل.
تسألهم عن رفض توطين الفلسطينيين وعودة النازحين السوريين، فيردون: جبران باسيل.
تسألهم عن اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، فيقولون: جبران باسيل.
تسألهم عن مشروع الدولة المدنية، والجواب: جبران باسيل.
تسألهم عن عرقلة التدقيق الجنائي، والرد: جبران باسيل.
تسألهم عن عدم اقرار الكابيتال كونترول، فيجيبون: جبران باسيل.
تسألهم عن موقفهم من ملف حاكم مصرف لبنان والازمة المالية والنقدية وتحقيقات القاضية غادة عون وكل قضايا الفساد وهدر المال العام، فيردون: جبران باسيل.
تطرح امامهم كارثة اموال المودعين وفضيحة الاموال المحولة والمنهوبة، فيعلقون: جبران باسيل.
يغضون النظر عن اقرار الموازنات وقطع الحسابات على مدى ثلاثين سنة وينادون: جبران باسيل.
تتحداهم باقرار قانون استقلالية القضاء وكشف حسابات واملاك جميع العاملين في الشأن العام، فيصرحون: جبران باسيل.
يرتكبون الجرائم في الحرب، ويقولون اليوم: جبران باسيل.
يقضون على صلاحيات رئاسة الجمهورية في الطائف، ويتابعون: جبران باسيل.
يلتحقون بالتحالف الرباعي مع حزب الله ويجلسون جنبا الى جنب مع وزرائه في الحكومات منذ الانسحاب السوري ويرفعون الصوت اليوم قائلين: جبران باسيل.
يتحالفون مع وليد جنبلاط امس واليوم، ويهتفون: جبران باسيل.
يسقطون القانون الارثوذكسي لأسباب معروفة، ثم يولولون: جبران باسيل.
يقولون بعظمة لسانهم، في مرحلة تفاهم معراب، وبتصريح موثق بالصوت والصورة لسمير جعجع بالذات ان جبران باسيل ليس مسؤولا عن افشال خطة الكهرباء، وان العرقلة ضمن الدولة واداراتها هي المسؤولة، لكنهم اليوم ولأنهم مختلفون معه في السياسة، يتهمون جبران باسيل.
كل الحسنات كانت موجودة قبل جبران باسيل وكل السيئات خلقت على ايامه وتزول كلها فجأة في لحظة سقوطه المرتجى من قبل هؤلاء، على منوال نغمة "اذا انتخبتونا بينزل الدولار وبيرجع لبنان سويسرا الشرق".
ففي عهد بطرس حرب النيابي مثلا، الذي امتد على مدى اثنين واربعين عاما، اي بين عامي 1972 و2018، كل عناصر الرفاهية فضلا عن البنى التحتية المتطورة والخدمات العامة الحديثة كانت مؤمنة ليس فقط في البترون، بل في كل لبنان.
وفي زمن الاكثريات النيابية التي كانت القوات والكتائب ونايلة معوض وجميع هؤلاء جزءا منها، كنا في النعيم.
من حق الناس ان يكونوا اليوم مع جبران باسيل او ضده، تماما كما كانوا في الماضي مع ميشال عون او ضده.
اما ان يختصر البعض كل المعركة الراهنة بطلب إسقاط شخص، ففي الامر تعبير عن فراغ ما بعده فراغ، بالفكر والممارسة والبرنامج، لأن برنامجهم الوحيد اليوم هو اسقاط جبران باسيل، مع لفت النظر الى ان معظم ارتكاباتهم في حق الكيان والشعب دونها التاريخ في سجلهم الاسود يوم كان جبران باسيل لم يزل تلميذا او طالبا او ناشطا، او في بدايات نشاطه في الحقل العام.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ومنها اليوم سعر البنزين والهلع الغذائي ومصير سد بسري والتطورات الاوكرانية والايرانية، ولأننا على مسافةِ شهرين تقريباً من الانتخاباتِ النيابية المُزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعدِ الذي يُمارِس فيه الشعب حقَّه الدستوري بأن يكون مصدرَ كلِّ السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.
وتبقى اشارة اخيرة الى اننا سنكون الليلة مباشرة بعد الاخبار مع الحلقة الثانية من برنامج "ساعة الحقيقة" وعنوانها: فضيحة الفيول المغشوش.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout