أرسلان: مروان خيرالدين هو مرشح من قبل برّي وبالتوافق مع جنبلاط

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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، أن "المرشح للمقعد الدرزي في حاصبيا - مرجعيون، مروان خيرالدين، هو مرشح من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالتوافق مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط".

وتابع النائب ارسلان: "أتوجه إلى جميع الحزبيين بالقول أننا نخوض الانتخابات النيابية بجو من التهدئة و الاستقرار وعدم التحدّي، لذلك المطلوب من الجميع الالتزام بموقف الحزب الرسمي وعدم السماح لاي كان التفريط بجو التوافق كما واحترام التنوع من حاصبيا الى بيروت، مروراً بالشوف وعاليه".