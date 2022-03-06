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سلام بدأ جولة مفاجئة على السوبرماركت بفرن الشباك لتفقد كميات الزيت والطحين: قد نصادر المواد المحتكرة ونوزعها مجانا على الناس

6
MARCH
2022
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وصل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في زيارة مفاجئة على إحدى السوبرماركت في فرن الشباك، للكشف عن كميات الطحين والزيت وسبب عدم وجودها على الرفوف، وأشار سلام الى أنه “وصلنا أكثر من 20 شكوى أن الزيت ينفقد من السوق، ونحن أتينا الى فرن الشباك لنرى كمية الزيت في الرفوف وإن كانت موجودة في المستودعات ولا يتم عرضها، ومن غير المقبول استغلال الظروف الصعبة التي نمر بها وأن نخفي من أمام الناس المواد الأساسية لرفع سعرها، إن كان هناك كميات زيت بالمخازن سنخرجها”.

وشدد سلام خلال جولته على أننا “سنذهب بالإجراءات القانونية للمحتكرين الى النهاية، واليوم نحن بظروف استثنائية وشكلنا خلية طوارئ لجنة وزارية لمتابعة هذا الأمر، وسنسير بالمجرى القانوني، وإن وجدنا إحتكار قد نصادر الموالد المخبأة وقد توزعها مجانا على المواطنين”.

وجوابا على رد أحد مسؤولي السوبرماركت، بأن المستودعات مقفلة لأن اليوم الأحد وهناك نقص في عدد الموظفين، قال: “لا مستودعات مقفلة الأحد أو غير الأحد أمام الدولة، والمعطيات التي أتحرك بها هي بناء على معلومات المستوردين وعلى مبيعات السوبرماركت، ولا يجب أن تكون هذه المواد مفقودة”.

وأعلن أنه “سيتوقف تصدير مواد أساسية من لبنان، وسنتخذ قرارات أيضا بشأن إستيراد القمح، ستتخذ قرارات استثنائية غدا”.

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